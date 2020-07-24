2020-07-24T07:18:56+03:00
Происшествия

В Губкинском пассажир грузовика получил травмы в ДТП с иномаркой

Дорогу не поделили «УАЗ» и «Форд»
Анна Полякова
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В Губкинском в ДТП пассажир грузовика получил травмы Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Губкинском в ДТП пассажир грузовика получил травмы Фото: Госавтоинспекция Ямала
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За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 11 ДТП, в одном из них пострадал человек. Авария произошла в Губкинском на регулируемом перекрестке улиц Мира – Калинина.

Как рассказали в Госавтоинспекции ЯНАО, около 13 часов 55 минут 23 июля водитель автомобиля «УАЗ» при повороте налево не предоставил преимущество в движении «Форду». От столкновения иномарке разнесло переднюю часть автомобиля. Грузовик принял удар пассажирской стороной. В результате ДТП травмы получил человек, ехавший справа от водителя в «УАЗе».

По данным регионального ведомства, всего с начала 2020 года на ямальских дорогах в 2677 зарегистрированных ДТП погибло 24 человека и 251 травмирован, в их числе 26 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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