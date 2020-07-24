В Губкинском пассажир грузовика получил травмы в ДТП с иномаркой
За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 11 ДТП, в одном из них пострадал человек. Авария произошла в Губкинском на регулируемом перекрестке улиц Мира – Калинина.
Как рассказали в Госавтоинспекции ЯНАО, около 13 часов 55 минут 23 июля водитель автомобиля «УАЗ» при повороте налево не предоставил преимущество в движении «Форду». От столкновения иномарке разнесло переднюю часть автомобиля. Грузовик принял удар пассажирской стороной. В результате ДТП травмы получил человек, ехавший справа от водителя в «УАЗе».
По данным регионального ведомства, всего с начала 2020 года на ямальских дорогах в 2677 зарегистрированных ДТП погибло 24 человека и 251 травмирован, в их числе 26 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU