2020-07-24T05:15:37+03:00
Общество

Погода на Ямале 24 июля: пасмурно, но без осадков

Температура воздуха +13... +19 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 24 июля: пасмурно, но без осадковПогода на Ямале 24 июля: пасмурно, но без осадковФото: Анна Полякова
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В пятницу, 24 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +19 градусов, солнечно, без осадков, ветер северо-восточный 6 м/с.

В Ноябрьске + 16 градусов, пасмурно, осадки не прогнозируются, ветер северный 4 м/с.

В Новом Уренгое +14 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северный 7 м/с.

В Надыме +16 градусов, облачно, без осадков, ветер северо-восточный 6 м/с.

В Губкинском +19 градусов, облачно, без осадков, ветер северный 3 м/с.

В Тарко-Сале +13 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северный 5 м/с.

В Муравленко +15 градусов, пасмурно, без осадков. Ветер северный 4 м/с.

В Лабытнанги +19 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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