Погода на Ямале 24 июля: пасмурно, но без осадков
В пятницу, 24 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +19 градусов, солнечно, без осадков, ветер северо-восточный 6 м/с.
В Ноябрьске + 16 градусов, пасмурно, осадки не прогнозируются, ветер северный 4 м/с.
В Новом Уренгое +14 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северный 7 м/с.
В Надыме +16 градусов, облачно, без осадков, ветер северо-восточный 6 м/с.
В Губкинском +19 градусов, облачно, без осадков, ветер северный 3 м/с.
В Тарко-Сале +13 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северный 5 м/с.
В Муравленко +15 градусов, пасмурно, без осадков. Ветер северный 4 м/с.
В Лабытнанги +19 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 7 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU