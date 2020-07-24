2020-07-24T06:47:50+03:00
Общество

В Лабытнанги на улицах появились необычные объявления со смайликами

Организатором акции добра и хорошего настроения стала маленькая горожанка
Анна Полякова
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В Лабытнанги на улицах появились необычные объявления со смайликами Фото: vk.com Марины ТресковойВ Лабытнанги на улицах появились необычные объявления со смайликами Фото: vk.com Марины Тресковой
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В Лабытнанги горожан удивили необычные объявления, дарящие улыбку, в прямом смысле слова. Надпись на листках детским почерком так гласит: «Возьми себе улыбку!». Ниже отрывные купончики со смайликами. Заметившие такие объявления не могут сдержать эмоции.

Не смогла пройти мимо заманчивого предложения и глава города Марина Трескова, о чем она сообщила на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Она и рассказала, что организатором акции добра и хорошего настроения стала маленькая горожанка Алина.

Организатором акции добра и хорошего настроения стала маленькая горожанка Фото: vk.com Марины Тресковой

Организатором акции добра и хорошего настроения стала маленькая горожанка Фото: vk.com Марины Тресковой

«Все очень просто: возьми с собой улыбку, которой поделилась со всеми светлая детская душа, и улыбнись в ответ! Будьте счастливы!», - пожелала градоначальница.

Затея оказалась по душе лабытнангцам, они делятся своими эмоциями и радостными фотографиями с купоном-улыбкой в руках в соцсети, благодаря за хорошее настроение юную землячку.

«Столько добра в маленькой девочке, это супер», - пишут горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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