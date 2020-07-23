2020-07-23T15:53:19+03:00
Общество

В Губкинском отремонтируют дворы и расширят проезды

Власти города составляют перечень проблемных мест, которые будут включены в план на 2021 год
Анна Полякова
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В Губкинском отремонтируют более 120 дворов Фото: yanao.ruВ Губкинском отремонтируют более 120 дворов Фото: yanao.ru
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В Губкинском в этом году появятся новые парковки и широкие дворовые проезды. Их обновят почти в четыре раза больше, чем дорог. Главное внимание в городе дорогам и ремонту основных улиц было уделено в 2019 году, а в этом решено взяться за проезды. Всего работы пройдут в 122 дворах.

- Плохое состояние проездов во дворах. Этот вопрос чаще всего звучит от наших жителей. В этом году сосредоточились именно на решении этой проблемы. У нас огромный объем работ по замене плит, - рассказал глава Губкинского Андрей Гаранин.

При наличии возможности проезды не только ремонтируются, но и расширяются, одновременно обустроят и дополнительные стояночные места. Это нужно не только для удобства, но и для безопасности горожан. Плотно наставленные машины во дворе могут стать помехой для аварийно-спасательных служб.

Одновременно власти города составляют перечень наиболее проблемных мест, которые будут включены в план на следующий год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Губкинском отремонтируют дворы и расширят проезды
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