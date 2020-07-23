2020-07-23T15:32:00+03:00
Общество

С первого сентября «Точки роста» откроются в 35 школах Ямала

В августе центры образования ожидают поставку оборудования
Анна Полякова
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С первого сентября «Точки роста» откроются в 35 школах Ямала Фото: yanao.ruС первого сентября «Точки роста» откроются в 35 школах Ямала Фото: yanao.ru
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В сентябре этого года новые «Точки роста» откроются еще в 35 общеобразовательных учреждениях Ямала. В августе центры образования ожидают поставку оборудования: ноутбуков, интерактивных панелей, квардрокоптеров, шлемов виртуальной реальности. В «Точках роста» Губкинского, поселка Тазовский и села Аксарка неделе завершается ремонт.

Напомним «Точки роста» - это центры технологического, гуманитарного и цифрового профилей, расположенные на базе школ. манекенах. Современные образовательные центры уже оценили педагоги и ученики десяти школ: в сёлах Белоярск, Катравож, Мужи, Ныда, поселках Тазовский, Красноселькуп, Пурпе и Новый Порт, а также в городах Салехард и Муравленко.

На уроках ребята занимаются 3D-моделированием, играют в шахматы, осваивают работу с квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности, учатся оказывать первую медицинскую помощь, отрабатывая навыки на современных тренажерах-

Работа в «Точках роста» требует от педагогов повышать свой профессиональный уровень. Около 200 учителей округа недавно завершили обучение по федеральной программе «Гибкие компетенции проектной деятельности».

Глава региона Дмитрий Артюхов не раз подчеркивал значимость регионального проекта «Современная школа», высказывая уверенность в том, что за цифровыми технологиями будущее.

По поручению главы региона до 2024 года в школах Ямала откроется еще 81 «Точка роста» уже за счет окружного бюджета, пояснили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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