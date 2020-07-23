2020-07-23T15:17:57+03:00
Общество

В столице Ямала начался долгожданный ремонт улицы Б. Кнунянца

Уже осенью салехардцы по достоинству оценят обновленную дорогу
Анна Полякова
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В столице Ямала начался долгожданный ремонт улицы Б. Кнунянца Фото: salekhard.orgВ столице Ямала начался долгожданный ремонт улицы Б. Кнунянца Фото: salekhard.org
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Началась подготовка для долгожданного ремонта улицы Богдана Кнунянца в Салехарде. Сначала удалят зеленые насаждения вдоль дороги, мешающие работам, демонтируют бордюрный камень. После этого начнут обустройство тротуаров и срезку старого дорожного полотна.

Как пояснил глава Салехарда Алексей Титовски, объект важный для города с плотным автомобильным потоком – улица связывает несколько районов. При поддержке губернатора округа Дмитрия Артюхова удалось включить улицу в план ремонтных работ, проведение которых было необходимо после завершения строительства системы водоотведения.

Контроль за качеством выполнения осуществляют сотрудники Администрации города, общественники и депутат Законодательного Собрания ЯНАО Алексей Денисов.

Уже осенью салехардцы по достоинству оценят обновленную улицу с оборудованными тротуарами, уличным освещением, асфальтобетонным покрытием и ливневкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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