В столице Ямала начался долгожданный ремонт улицы Б. Кнунянца
Началась подготовка для долгожданного ремонта улицы Богдана Кнунянца в Салехарде. Сначала удалят зеленые насаждения вдоль дороги, мешающие работам, демонтируют бордюрный камень. После этого начнут обустройство тротуаров и срезку старого дорожного полотна.
Как пояснил глава Салехарда Алексей Титовски, объект важный для города с плотным автомобильным потоком – улица связывает несколько районов. При поддержке губернатора округа Дмитрия Артюхова удалось включить улицу в план ремонтных работ, проведение которых было необходимо после завершения строительства системы водоотведения.
Контроль за качеством выполнения осуществляют сотрудники Администрации города, общественники и депутат Законодательного Собрания ЯНАО Алексей Денисов.
Уже осенью салехардцы по достоинству оценят обновленную улицу с оборудованными тротуарами, уличным освещением, асфальтобетонным покрытием и ливневкой.
ИСТОЧНИК KP.RU