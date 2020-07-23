23 Июль 2020 2020-07-23T15:10:38+03:00

В Салехарде все лето будут штрафовать за парковку на газонах Фото: salekhard.org

За один такой рейд выявляются десятки нарушений

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В Салехарде специалисты администрации города продолжают рейдовые мероприятия по выявлению фактов парковок машин на газонах.

В ходе проверок фиксируются все нарушения, после чего по номеру автомобиля проводится идентификация собственника транспортного средства. Как пояснили в администрации ямальской столицы, штраф составляет от 2 тысяч рублей, его необходимо оплатить в течение 60 дней.

Так, во время фиксации нарушения, около одного из автомобилей появился владелец. Он пояснил, что приехал в аптеку и оставил авто буквально на пять минут.

- В нашем суровом северном климате необходимо бережно относиться к растениям. Паркуя авто на газонах, граждане не дают возможности взойти молодой траве, как следствие вместо зеленого газона мы видим грязь, которая портит эстетический вид города, - констатирует главный специалист отдела правового обеспечения Виктор Канубриков.

Борьба с нарушителями, портящими хрупкую природу Севера, будет продолжаться в течение всего летнего периода. Рейдовые мероприятия проходят регулярно, за один такой рейд выявляются десятки нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU