За ремонтом автодороги Салехард – Лабытнанги следят общественники

23 Июль 2020 2020-07-23T14:07:06+03:00

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В рамках нацпроекта БКАД будет отремонтирована автодорога Салехард – Лабытнанги. Подрядчик завершает работы на первом участке автодороги со стороны ямальской столицы.

Из-за большого потока движения на участке образовалась колейность и трещины. Поэтому, как сообщил начальник отдела ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Владимир Щепин, в рамках нацпроекта был заложен ремонт данного участка с использованием зарекомендовавшего себя асфальта из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Качество дорожного полотна соответствует нормам.

К работам около переправы приступили в середине июля. Во время работ возникали сложности. Так, после фрезеровки пришли к выводу, что необходимо уложить выравнивающий слой, изначально это не входило в проект работ, однако согласовали его укладку, чтобы участок послужил дольше. Сейчас собираются приступать к работе на Лабытнангской стороне.

За ходом работ наблюдают общественники. С их подачи на конец июля устранены дефекты на 40 дорогах, за которые жители проголосовали на карте убитых дорог, что составляет около 50% от общего числа.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) дорожные работы запланированы на 19 объектах общей протяженностью 65,9 км, это региональные дороги, а также местные дороги в Салехарде и Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU