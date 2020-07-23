2020-07-23T13:37:37+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое при пожаре в расселенном доме пострадали два человека

Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести
Анна Полякова
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В Новом Уренгое при пожаре в расселенном доме пострадали два человека Фото: 89.mchs.gov.ruВ Новом Уренгое при пожаре в расселенном доме пострадали два человека Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Новом Уренгое ранним утром 23 июля произошел пожар в расселенном двухэтажном деревянном доме. Сообщение о возгорании на улице Таежной поступило около 4.00.

Когда на место вызова прибыли пожарные, здание полыхало по всей площади. Угрозы рядом стоящим объектам не было. На момент ЧП официально проживающих граждан в доме не было. В результате пожара пострадало два человека, которые незаконно находились в этом доме. Их госпитализировали в городскую больницу с травмами различной степени тяжести.

Всего в тушении принимали участие 20 человек личного состава, в распоряжении которых было шесть единиц спецтехники МЧС. Спасателям понадобилось около трех часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Огнем повреждён дом на площади 400 квадратных метров. Причина пожара и виновное лицо – устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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