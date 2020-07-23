2020-07-23T13:23:18+03:00
Происшествия

Пуровчанин, мечтая заработать на бирже, отдал мошенникам полтора миллиона рублей

Попытки ямальца вывести свои денежные средства с торгового счета остались безуспешными
Анна Полякова
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Пуровчанин, мечтая заработать на бирже, отдал мошенникам полтора миллиона рублейПуровчанин, мечтая заработать на бирже, отдал мошенникам полтора миллиона рублейФото: Ольга Крыльцова
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Житель Пуровского района, пытаясь улучшить финансовое положение, перевел на счета неизвестным злоумышленникам более 1 млн. 400 тыс. рублей. В июне 41-летний мужчина в соцсети «Instagram» заметил рекламу быстрого заработка на международной бирже. Перейдя по ссылке, он оставил свои контактные данные.

С ним связалась неизвестная женщина, которая разъяснила принципы работы сетевой биржи, предложив зарегистрироваться на торговой платформе. Для этого женщина электронной почтой направила ссылку, перейдя по которой мужчина получил реквизиты, куда перевел через банкомат 14 000 рублей.

Далее с мужчиной связался другой неизвестный, под диктовку «менеджера» пуровчанин установил приложение удаленного доступа «AnyDesk» якобы для работы на бирже. С помощью данного приложения злоумышленник получил доступ к личному кабинету банка заявителя, через который он смог подать заявку на получение потребительских кредитов на сумму 1 250 000 рублей и 182 300 рублей. Попытки ямальца вывести свои денежные средства с торгового счета остались безуспешными, мужчина понял, что он стал жертвой мошенников.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам не верить рекламным объявлениям, предлагающим быстрое обогащение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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