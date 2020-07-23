В школы искусств Ямала поступают новые музыкальные инструменты

23 Июль 2020 2020-07-23T12:50:57+03:00

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В ямальские детские школы искусств поступают новые музыкальные инструменты. Уже привезено 90 единиц из 218 запланированных. Напомним, задачу обновить фонд поставил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада о положении дел в округе.

«Для наших ребят постарались подобрать самые современные инструменты с наиболее насыщенным и качественным звуком», - написал глава региона в своих социальных сетях.

Он также отметил, что в ближайшие годы будет продолжена работа над тем, чтобы у каждого ребенка была возможность проявить себя – как в музыке, так и других направлениях.

В округе функционирует 29 организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в которых обучается 12 848 детей. К новому учебному году в рамках нацпроекта в школы искусств округа поступят ксилофоны, маримбы, акустические фортепиано, рояли, электрофицированные гитары, виолончели, баритоны, тубы, комплект для духового оркестра и многое другое.

В 2020 году в рамках региональной составляющей нацпроекта «Культура» нацпроекта «Культурная среда» новыми музыкальными инструментами и оборудованием будет оснащено 12 детских школ искусств в Салехарде, Муравленко, Новом Уренгое, Ноябрьске, а также в Надымском и Пуровском районах. Финансирование осуществляется за счет средств регионального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU