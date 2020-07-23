23 Июль 2020 2020-07-23T10:20:46+03:00

На Ямале стало проще получить пособие на детей от 3 до 7 лет Фото: yanao.ru

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На Ямале в мае была упрощена процедура подачи документов для получения пособия на детей от 3 до 7 лет. Теперь семьям достаточно предоставить только заявление.

- Справку о доходах, которую ранее предоставляла семья, специалисты получают самостоятельно благодаря межведомственному взаимодействию с налоговой и миграционной службами, центром занятости, - рассказала Елена Карпова, директор окружного департамента социальной защиты населения.

С конца июня выплата стала доступна семьям, которые давно живут на Ямале, но снялись с места постоянной регистрации за пределами региона только в этом году. Они также имеют право на доплату с января 2020 года.

Напомним, в феврале размер этой меры социальной поддержки вырос в 8 раз. Вместо 1 038 рублей семьи стали получать 8 350 рублей в отношении каждого ребенка. Поддержать семьи, нуждающиеся в помощи, поручил Президент Владимир Путин в своём ежегодном Послании 15 января этого года. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поставил задачу начать выплачивать пособия в регионе максимально быстро.

В 2020 году увеличенное пособие на детей от 3 до 7 лет из семей, доход которых ниже прожиточного минимума (16 926 рублей), получили уже более 11 000 ямальских детей.

Заявление на получения пособия на детей от 3 до 7 лет можно подать через портал госуслуг или МФЦ.

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ИСТОЧНИК KP.RU