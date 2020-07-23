Салехардцы выбрали, чем благоустроить сквер на улице Чубынина

23 Июль 2020 2020-07-23T07:41:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Салехардцы определили приоритетные элементы благоустройства в сквере на ул. Чубынина. Голосование прошло в официальной группе администрации в социальной сети ВКонтакте и на портале живемнасевере.рф.

Выяснилось, что больше всего горожане хотят видеть в новом сквере подвесные качели – за них отдали голоса 57,6% участников опроса, на втором месте - модульные скамьи. Также по мнению жителей украшать сквер должны оригинальные арки с зеленым обрамлением.

Напомним, благоустройство этой площадки ведётся в рамках проекта «Комфортная городская среда». Здесь будет произведена планировка территории, отсыпка и уплотнение грунта, уложена новая тротуарная плитка, установлены лавочки и декоративная подсветка. Проект предусматривает сохранение растущих деревьев и посадку новых. Работы по благоустройству будут завершены к 1 сентября, а установка МАФов ожидается осенью. С помощью новых креативных форм оформление пространства будет максимально эффектным и при этом функциональным. Необычный дизайн привлечет внимание горожан, станет местом притяжения жителей и гостей окружной столицы, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU