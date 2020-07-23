2020-07-23T07:41:31+03:00
Общество

Салехардцы выбрали, чем благоустроить сквер на улице Чубынина

Горожане мечтают о качелях, модульных скамейках и оригинальных арках
Анна Полякова
Поделиться:
Салехардцы выбрали, чем благоустроить сквер на ул. Чубынина Фото: salekhard.orgСалехардцы выбрали, чем благоустроить сквер на ул. Чубынина Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

Салехардцы определили приоритетные элементы благоустройства в сквере на ул. Чубынина. Голосование прошло в официальной группе администрации в социальной сети ВКонтакте и на портале живемнасевере.рф.

Выяснилось, что больше всего горожане хотят видеть в новом сквере подвесные качели – за них отдали голоса 57,6% участников опроса, на втором месте - модульные скамьи. Также по мнению жителей украшать сквер должны оригинальные арки с зеленым обрамлением.

Напомним, благоустройство этой площадки ведётся в рамках проекта «Комфортная городская среда». Здесь будет произведена планировка территории, отсыпка и уплотнение грунта, уложена новая тротуарная плитка, установлены лавочки и декоративная подсветка. Проект предусматривает сохранение растущих деревьев и посадку новых. Работы по благоустройству будут завершены к 1 сентября, а установка МАФов ожидается осенью. С помощью новых креативных форм оформление пространства будет максимально эффектным и при этом функциональным. Необычный дизайн привлечет внимание горожан, станет местом притяжения жителей и гостей окружной столицы, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Салехардцы выбрали, чем благоустроить сквер на улице Чубынина
На Ямале проверили состояние загородных дорог
Жителям Ямальского района раздадут буклеты о безопасности на воде
Погода на Ямале 23 июля: потеплеет до +18 градусов
Тазовчанин отдал мошенникам почти полмиллиона рублей за виртуальную иномарку
В Салехарде художников-любителей на время карантина приютило местное АТП
На Ямале женщина укусила полицейского, отнявшего у нее бутылку
На поиски пропавшей надымчанки отправят беспилотник
В Губкинском за лето появится 14 новых детских площадок
Названа предварительная причина смертельного ДТП на Ямале
В Новом Уренгое мусорные контейнеры обрабатывают от коронавируса
Абитуриентам из кочевых семей выдадут сертификаты для поступления в колледж
В Салехарде строят приют для 150 собак и кошек
В Пурпе проектируют два многоквартирных дома
Ремонт въездной стелы «Салехард» завершится в августе
Мошенники облапошили новоуренгойца, посулив компенсацию за БАДы
На Ямале дети, уезжающие в лагеря, пройдут тестирование на COVID-19
На Ямале умерли еще четыре пациента с коронавирусом
В Салехарде построят новую лыжную базу
Ноябрьские поисковики во время пандемии ищут способы отработки навыков
Тюменские врачи продолжат помогать ямальским в борьбе с COVID-19
На ямальской трассе в жутком ДТП погибла женщина
На Ямале горят 12 гектаров леса
Животноводческий комплекс в Аксарке проверили после сообщений в соцсети
АО «Транснефть – Сибирь» признано победителем в трех номинациях конкурса на лучшую социально ответственную компанию нефтегазовой отрасли
Ямальцы выберут официальное название празднику фронтового оленя