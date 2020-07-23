На Ямале проверили состояние загородных дорог Фото: Госавтоинспекция Ямала

На Ямале автоинспекторы провели обследования автодороги, ведущей к поселку Ханымей Пуровского района. Проверка состояние дорог проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в целях снижения аварийности.

В ходе проверки выявлены выбоины и просадки на дорожном полотне. Обслуживающей организации и владельцу межмуниципальной дороги направленно информационное письмо о недостатках.

Сотрудники дорожного надзора Госавтоинспекции города Муравленко также проводят обследования трасс, в случае выявления недостатков в содержании дорог, в обслуживающую организацию уйдет обязательное к исполнению предписание об их устранении.

С начала 2020 года на Ямале выдано 108 таких предписаний на устранение недостатков в содержании дорог. По результатам проверок, за допущенные нарушения в содержании дорог в отношении юридических лиц возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.