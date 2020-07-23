Жителям Ямальского района раздадут буклеты о безопасности на воде
В населенных пунктах Ямальского района пройдет рейд по патрулированию водных объектов. Маршрут специалистов департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО и госинспекции по маломерным судам МЧС России проходит по реке Большая Обь.
По статистике, на Ямале с начала летней навигации произошло 16 происшествий на водных объектах. Местным жителям раздадут информационные буклеты и памятки. Во время профилактической работы с населением особое внимание будет уделено несовершеннолетним.
- В период летних каникул дети большое количество времени находятся без присмотра взрослых и проводят своё свободное время у воды, что влечет определённую опасность, - сообщил заместитель начальника управления - начальник отдела гражданской обороны ДГЗиПБ ЯНАО Андрей Мальчевский.
Рейд по населенным пунктам Ямальского района продлится до 27 июля. Всего в этом году запланировано 5 рейдов по рекам Ямальского, Приуральского и Шурышкарского районов.
ИСТОЧНИК KP.RU