2020-07-23T06:20:44+03:00
Общество

Жителям Ямальского района раздадут буклеты о безопасности на воде

По рекам региона летом запланировано пять рейдов
Анна Полякова
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Жителям Ямальского района раздадут буклеты о безопасности на воде Фото: yanao.ruЖителям Ямальского района раздадут буклеты о безопасности на воде Фото: yanao.ru
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В населенных пунктах Ямальского района пройдет рейд по патрулированию водных объектов. Маршрут специалистов департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО и госинспекции по маломерным судам МЧС России проходит по реке Большая Обь.

По статистике, на Ямале с начала летней навигации произошло 16 происшествий на водных объектах. Местным жителям раздадут информационные буклеты и памятки. Во время профилактической работы с населением особое внимание будет уделено несовершеннолетним.

- В период летних каникул дети большое количество времени находятся без присмотра взрослых и проводят своё свободное время у воды, что влечет определённую опасность, - сообщил заместитель начальника управления - начальник отдела гражданской обороны ДГЗиПБ ЯНАО Андрей Мальчевский.

Рейд по населенным пунктам Ямальского района продлится до 27 июля. Всего в этом году запланировано 5 рейдов по рекам Ямальского, Приуральского и Шурышкарского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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