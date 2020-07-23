Погода на Ямале 23 июля: потеплеет до +18 градусов
В четверг, 23 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +18 градусов, солнечно, без осадков, ветер северо-восточный 4 м/с.
В Ноябрьске + 18 градусов, пасмурно, кратковременный дождь пройдет ближе к ночи, ветер северный 7 м/с.
В Новом Уренгое +16 градусов, облачно, осадки не ожидаются, ветер северный 6 м/с.
В Надыме +16 градусов, солнечно, без осадков, ветер северный 6 м/с.
В Губкинском +17 градусов. Утренняя солнечная погода после обеда сменится на облачною, ожидается небольшой дождь, ветер северный 7 м/с.
В Тарко-Сале +17 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер северный 7 м/с.
В Муравленко +17 градусов, облачно, без осадков. Ветер северный 6 м/с.
В Лабытнанги +18 градусов, солнечно, без осадков, ветер восточный 4 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU