2020-07-23T05:16:05+03:00
Общество

Погода на Ямале 23 июля: потеплеет до +18 градусов

День пройдет в основном без осадков
Анна Полякова
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Погода на Ямале 23 июля: потеплеет до +18 градусовПогода на Ямале 23 июля: потеплеет до +18 градусовФото: Анна Полякова
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В четверг, 23 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +18 градусов, солнечно, без осадков, ветер северо-восточный 4 м/с.

В Ноябрьске + 18 градусов, пасмурно, кратковременный дождь пройдет ближе к ночи, ветер северный 7 м/с.

В Новом Уренгое +16 градусов, облачно, осадки не ожидаются, ветер северный 6 м/с.

В Надыме +16 градусов, солнечно, без осадков, ветер северный 6 м/с.

В Губкинском +17 градусов. Утренняя солнечная погода после обеда сменится на облачною, ожидается небольшой дождь, ветер северный 7 м/с.

В Тарко-Сале +17 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер северный 7 м/с.

В Муравленко +17 градусов, облачно, без осадков. Ветер северный 6 м/с.

В Лабытнанги +18 градусов, солнечно, без осадков, ветер восточный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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