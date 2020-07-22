2020-07-22T15:44:36+03:00
Общество

В Салехарде художников-любителей на время карантина приютило местное АТП

Мастер-классы «Художник в каждом» проходят ежедневно
Анна Полякова
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В Салехарде художников-любителей на время карантина приютило местное АТП Фото: salekhard.orgВ Салехарде художников-любителей на время карантина приютило местное АТП Фото: salekhard.org
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В Салехарде художники-любители едва не зачахли из-за ограничений по поводу коронавируса. Более 8 лет в ямальской столице проходят мастер-классы «Художник в каждом». В этом году творческим планам мастеров чуть не помешал введённый на территории округа режим повышенной готовности.

Администрация города пошла навстречу и предоставила техническое помещение – бокс автотранспортного предприятия. Зимой там стоят автобусы, а летом помещение пустое, так как транспорт на улице.

- Территория большая – 2000 кв.м, чтобы художники могли держать социальную дистанцию и избегать массовости. Оказываем содействие творческим людям, не ограничиваем во времени: они могут писать картины, когда захотят», – отмечает директор городского АТП Александр Барановский.

До конца августа салехардцы могут присоединиться к мастер-классам «Художник в каждом», которые проходят в помещении АТП ежедневно. Основные требования: желание рисовать и эмоциональная зрелость, возраст от 20 лет и самостоятельное приобретение материалов.

- Все работы мастеров посвящены 425-летию Салехарда и выполнены в сюрриалистичном стиле, то есть мы берем привычные и давно знакомые здания окружной столицы и помещаем их в «пейзаж» из собственных ощущений. У нас нет углубленной теории, но каждому участнику я даю индивидуальные советы, – комментирует, руководитель проекта «Художник в каждом» Елена Смирнова.

Жители смогут познакомиться с работами на выставке, которая будет организована в сентябре ко Дню города, и даже купить себе понравившиеся произведения на благотворительном аукционе, рассказали в администрации Салехарда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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