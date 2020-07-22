2020-07-22T15:32:26+03:00
Происшествия

На Ямале женщина укусила полицейского, отнявшего у нее бутылку

Суд назначил ей 1 год колонии общего режима
Анна Полякова
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На Ямале женщина укусила полицейского, отнявшего у нее бутылку Фото: pixabay.comНа Ямале женщина укусила полицейского, отнявшего у нее бутылку Фото: pixabay.com
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В Красноселькупском районе осудили женщину, укусившую полицейского. Ее признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел днем 20 марта в селе Красноселькуп. Участковый уполномоченный полиции во время патрулирования заметил мужчину и женщину, которые гуляя по улице, распивали спиртное из бутылки, передавая ее друг другу.

Правонарушителей он усадил в автомобиль, чтобы доставить в отделение полиции для составления протокола. Страж порядка отнял у них бутылки с алкогольными напитками и положил их на переднее сидение автомобиля. По дороге женщина неожиданно схватила бутылку и начала демонстративно употреблять алкоголь. Когда сотрудник полиции попытался пресечь ее действия, она укусила его за палец.

В ходе предварительного следствия женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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