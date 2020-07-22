На поиски пропавшей надымчанки отправят беспилотник

22 Июль 2020 2020-07-22T15:21:28+03:00

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В Надыме ищут 47-летнюю женщину, пропавшую пять дней назад. В поисках участвуют правоохранители, спасатели «Ямалспаса», добровольцы отряда «Лиза Алерт Ямал» и местные жители.

Как рассказали в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО, искать надымчанку решено с помощью беспилотника. Из поисково-спасательного отряда Тарко-Сале выехал в Надым расчет по управлению беспилотным летательным аппаратом мультикоптерного типа Supercam и кинолог с собакой.

Напомним, 18 июля 2020 года ушла из дома на прогулку с собакой, с тех пор её местонахождение неизвестно. Соседи забили тревогу, когда четвероногий питомец вечером вернулся домой без хозяйки. Записи камер видеонаблюдения прояснили примерное направление движения пропавшей.

ИСТОЧНИК KP.RU