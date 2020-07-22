В Губкинском за лето появится 14 новых детских площадок

22 Июль 2020 2020-07-22T14:43:16+03:00

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В Губкинском во дворах жилых домов летом появятся замок, космический городок и остров в океане. Как рассказал глава города Андрей Гаранин в своём Инстаграме, на месте старых игровых площадок строят новых.

Раньше здесь не было ограждения и освещения, горки и качели стояли на песке. Теперь же эти объекты будут современными, безопасными для детей, красочными и очень интересными. За лето оборудуют 14 таких детских городков. Половина работ по строительству новых площадок завершена. 4 игровых комплекса уже полностью установлены, осталось только постелить травмобезопасное резиновое покрытие.

- Многие жители переживают, что в их дворе площадку не меняют, но сделать всё сразу невозможно. Мы обязательно продолжим эту работу, и каждый год будем обновлять площадки для наших детей, - заверил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU