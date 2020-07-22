2020-07-22T14:43:16+03:00
Общество

В Губкинском за лето появится 14 новых детских площадок

Половина работ по их строительству завершена
Анна Полякова
Поделиться:
В Губкинском за лето появится 14 новых детских площадок Фото: администрация ГубкинскогоВ Губкинском за лето появится 14 новых детских площадок Фото: администрация Губкинского
Изменить размер текста:

В Губкинском во дворах жилых домов летом появятся замок, космический городок и остров в океане. Как рассказал глава города Андрей Гаранин в своём Инстаграме, на месте старых игровых площадок строят новых.

Раньше здесь не было ограждения и освещения, горки и качели стояли на песке. Теперь же эти объекты будут современными, безопасными для детей, красочными и очень интересными. За лето оборудуют 14 таких детских городков. Половина работ по строительству новых площадок завершена. 4 игровых комплекса уже полностью установлены, осталось только постелить травмобезопасное резиновое покрытие.

- Многие жители переживают, что в их дворе площадку не меняют, но сделать всё сразу невозможно. Мы обязательно продолжим эту работу, и каждый год будем обновлять площадки для наших детей, - заверил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тазовчанин отдал мошенникам почти полмиллиона рублей за виртуальную иномарку
В Салехарде художников-любителей на время карантина приютило местное АТП
На Ямале женщина укусила полицейского, отнявшего у нее бутылку
На поиски пропавшей надымчанки отправят беспилотник
В Губкинском за лето появится 14 новых детских площадок
Названа предварительная причина смертельного ДТП на Ямале
В Новом Уренгое мусорные контейнеры обрабатывают от коронавируса
Абитуриентам из кочевых семей выдадут сертификаты для поступления в колледж
В Салехарде строят приют для 150 собак и кошек
В Пурпе проектируют два многоквартирных дома
Ремонт въездной стелы «Салехард» завершится в августе
Мошенники облапошили новоуренгойца, посулив компенсацию за БАДы
На Ямале дети, уезжающие в лагеря, пройдут тестирование на COVID-19
На Ямале умерли еще четыре пациента с коронавирусом
В Салехарде построят новую лыжную базу
Ноябрьские поисковики во время пандемии ищут способы отработки навыков
Тюменские врачи продолжат помогать ямальским в борьбе с COVID-19
На ямальской трассе в жутком ДТП погибла женщина
На Ямале горят 12 гектаров леса
Животноводческий комплекс в Аксарке проверили после сообщений в соцсети
АО «Транснефть – Сибирь» признано победителем в трех номинациях конкурса на лучшую социально ответственную компанию нефтегазовой отрасли
Ямальцы выберут официальное название празднику фронтового оленя