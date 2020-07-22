Названа предварительная причина смертельного ДТП на Ямале

22 Июль 2020 2020-07-22T14:43:48+03:00

По одной из версий - водитель иномарки уснул за рулем

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На Ямале выясняют причину ДТП, в котором погибла женщина. Трагедия произошла утром 22 июля в результате столкновения двух автомобилей на трассе Сургут-Салехард.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля «Фолькцваген» уснул за рулем. Иномарка вылетела на встречную полосу, где встретила «ДЭУ». Автомобилист, спровоцировавший аварию, получил травмы, пострадал также ребенок, ехавший в этом автомобиле.

Фото: 89.мвд.рф

Пассажирка «ДЭУ» от полученных травм скончалась на месте ДТП. Она оказалась зажата внутри салона. Водитель травмирован

По предварительным данным, автомоиль «Фолькцваген» двигался со стороны города Сургута в Муравленко. Причины происшествия устанавливаются, по факту смертельного ДТП проводится проверка, сообщает УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Фото: 89.мвд.рф

Госавтоинспекция округа призывает водителей, отправляющихся в дальние поездки, заранее планировать маршрут движения, определяться с местом отдыха и ночлега.

ИСТОЧНИК KP.RU