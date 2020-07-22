Названа предварительная причина смертельного ДТП на Ямале
На Ямале выясняют причину ДТП, в котором погибла женщина. Трагедия произошла утром 22 июля в результате столкновения двух автомобилей на трассе Сургут-Салехард.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля «Фолькцваген» уснул за рулем. Иномарка вылетела на встречную полосу, где встретила «ДЭУ». Автомобилист, спровоцировавший аварию, получил травмы, пострадал также ребенок, ехавший в этом автомобиле.
Фото: 89.мвд.рф
Пассажирка «ДЭУ» от полученных травм скончалась на месте ДТП. Она оказалась зажата внутри салона. Водитель травмирован
По предварительным данным, автомоиль «Фолькцваген» двигался со стороны города Сургута в Муравленко. Причины происшествия устанавливаются, по факту смертельного ДТП проводится проверка, сообщает УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Фото: 89.мвд.рф
Госавтоинспекция округа призывает водителей, отправляющихся в дальние поездки, заранее планировать маршрут движения, определяться с местом отдыха и ночлега.
ИСТОЧНИК KP.RU