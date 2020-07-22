22 Июль 2020 2020-07-22T13:49:05+03:00

Абитуриентам из кочевых семей выдадут сертификаты для поступления в колледж Фото: yanao.ru

Ими смогут при поступлении воспользоваться не добравшие полбалла на конкурсе аттестатов

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Ямальский многопрофильный колледж стал пилотным учреждением для реализации образовательных сертификатов. Им смогут воспользоваться абитуриенты, представители кочевых семей, не добравшие при поступлении на конкурсе аттестатов полбалла.

- С их помощью ребята имеют возможность поступить на одну из девяти актуальных и востребованных среди ямальских работодателей специальностей, - рассказал заместитель начальника отдела реализации национальных проектов департамента образования ЯНАО Андрей Байбородских.

Как сообщает правительство ЯНАО, колледжи и техникумы ЯНАО приняли более трех тысяч заявлений от абитуриентов. Третья часть поступила в приемную комиссию Ямальского многопрофильного колледжа. На это учреждение традиционно высокий спрос не только среди абитуриентов автономного округа.

Наиболее востребованные специальности: дошкольное образование, сестринское дело, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, сетевое и системное администрирование.

Абитуриенты имеют право подавать документы на три специальности, и, как правило, пользуются этой возможностью. В среднем конкурс здесь составляет четыре человека на место. Студентов зачисляют по результатам конкурса аттестатов. В департаменте образования ЯНАО было решено в этом учреждении апробировать 75 образовательных сертификатов. В дальнейшем положительный опыт планируется тиражировать и на остальные учреждения среднего профессионального образования.

ИСТОЧНИК KP.RU