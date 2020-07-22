2020-07-22T13:12:05+03:00
Общество

В Салехарде строят приют для 150 собак и кошек

В нём смогут одновременно находиться до 150 бездомных животных
Анна Полякова
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В Салехарде строят приют для 150 собак и кошек Фото: Администрация СалехардаВ Салехарде строят приют для 150 собак и кошек Фото: Администрация Салехарда
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В Салехарде в ноябре 2020 года завершится строительство приюта для бездомных животных. В нём смогут одновременно находиться до 150 собак и кошек. Он будет оснащен вольерами для содержания собак, теплыми вентилируемыми помещениями для кошек.

Здесь педусмотрен санитарный и ветеринарный блоки, дезинфекционно-моечное помещение, блок изолятора и карантина.

Средства на строительство приютов для животных в городах Ямала выделены по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

- В настоящее время на площадке готово свайное основание, идет подготовка к установке монолитной конструкции, – рассказал глава окружной столицы Алексей Титовский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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