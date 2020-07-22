В Салехарде строят приют для 150 собак и кошек
В Салехарде в ноябре 2020 года завершится строительство приюта для бездомных животных. В нём смогут одновременно находиться до 150 собак и кошек. Он будет оснащен вольерами для содержания собак, теплыми вентилируемыми помещениями для кошек.
Здесь педусмотрен санитарный и ветеринарный блоки, дезинфекционно-моечное помещение, блок изолятора и карантина.
Средства на строительство приютов для животных в городах Ямала выделены по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
- В настоящее время на площадке готово свайное основание, идет подготовка к установке монолитной конструкции, – рассказал глава окружной столицы Алексей Титовский.
ИСТОЧНИК KP.RU