2020-07-22T13:04:47+03:00
Общество

В Пурпе проектируют два многоквартирных дома

В 2020 году в поселке планируют расселить 34 семьи
Анна Полякова
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В Пурпе проектируют два многоквартирных дома Фото: Администрация Пуровского районаВ Пурпе проектируют два многоквартирных дома Фото: Администрация Пуровского района
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В 2020 году в Пурпе Пуровского района планируют расселить 34 семьи, предоставив выкупную стоимость за изымаемые жилые помещения. Аварийным признан 21 дом, 141 семья нуждается в улучшении жилищных условий. 18 домов включены в действующие региональные адресные программы и будут расселены до конца 2024 года.

Специфической проблемой муниципалитета остаются балки: за четыре года здесь расселили 33 непригодных для жизни строения, семьи получили соцвыплаты и смогли купить квартиры.

Остаются не расселёнными еще 40 балков, в которых живут 108 человек. Для переселения жителей балков, имеющих несовершеннолетних детей, в этом году из окружного бюджета выделено 52 млн. рублей. В июле прошла заявочная кампания, девять семей изъявили желание получить социальную выплату на приобретение жилого помещения и освобождение занимаемого балка. После проверки документов им выдадут свидетельства на получение социальных выплат.

Для решения жилищных проблем пурпейцев в муниципалитете продолжат строительство многоквартирных домов. Подрядчик приступил к проектным работам по двум объектам, завершить строительство должны в 2022 году.

Помимо этого, в поселке планируют передать застройщикам еще три земельных участка для строительства многоквартирных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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