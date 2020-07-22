2020-07-22T12:54:40+03:00
Общество

Ремонт въездной стелы «Салехард» завершится в августе

В городе продолжается благоустройство общественных территорий
Анна Полякова
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Ремонт въездной стелы «Салехард» завершится в августе Фото: salekhard.orgРемонт въездной стелы «Салехард» завершится в августе Фото: salekhard.org
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В Салехарде продолжается благоустройство общественных территорий. Ремонт въездной стелы «Салехард» возле аэропорта проводится в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». В ближайшее время подрядчик приступит к замене облицовочной плитки, выравниванию тротуара и установке мраморного бордюрного камня. Работы завершатся в середине августа.

Еще одна стела «80 лет ЯНАО». Объект решено отремонтировать в преддверии юбилея автономного округа до конца лета. После работ здесь установят лавочки, мусорные урны и декоративную подсветку.

Наиболее значимый социальный объект – памятник ветеранам боевых действий. Напомним, инициатива поступила от Ассоциации ветеранов, ее поддержали горожане во время голосования на портале «Живем на Севере».

В настоящее время на Пантеоне Победы проводятся подготовительные работы. В ближайшие дни рабочие приступят к обустройству основания. Сам же памятник изготавливается в Самаре и будет доставлен в окружную столицу чуть позже.

Помимо памятных мест, в городе ведется благоустройство общественных территорий, среди которых масштабный проект на озере Лебяжьем. Всего в этом году будет благоустроено 28 объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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