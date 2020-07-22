2020-07-22T12:18:41+03:00
Происшествия

Мошенники облапошили новоуренгойца, посулив компенсацию за БАДы

Мужчина лишился 97 тысяч рублей
Анна Полякова
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Мошенники облапошили новоуренгойца, посулив компенсацию за БАДыМошенники облапошили новоуренгойца, посулив компенсацию за БАДыФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое расследуют уголовное дело о мошенничестве. Местный житель лишился 97 тысяч рублей, поверив, что может получить денежную компенсацию за ранее приобретенные некачественные биологические активные добавки.

Когда понял, что его обманули, обратился в полицию. 21 июля в дежурной части 44-летний ямалец писал заявление, рассказав, как это произошло.

Выяснилось, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником Департамента финансов Российской Федерации. Он сообщил, что новоуренгойцу положена компенсация. Для ее получения аферист убедил открыть банковскую ячейку и оформить страховку, перечислив деньги на указанные злоумышленником счета.

С помощью мобильного банка и банкомата мужчина несколькими операциями перевел 97 тыс. рублей на банковские счета, указанные мошенником. После лже-чиновник перестал выходить на связь. Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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