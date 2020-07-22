В Салехарде построят новую лыжную базу

22 Июль 2020 2020-07-22T10:45:18+03:00

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В Салехарде появятся новые соцобъекты. Об этом сообщили власти ямальской столицы на официальной страничке в социальной сети «ВКонтакте». Внесения изменений в генеральный план города депутаты Городской Думы обсудили дистанционно.

Как ранее сообщалось, уже этой осенью в окружном центре откроется инфекционный центр на 100 мест. Сейчас на площадке идут строительные работы.

Планируется строительство новой лыжной базы вместительностью до 100 человек. Новое место для любителей спорта и профессионалов появится в районе аэропорта. Оно будет оснащено автоматической системой пожаротушения, видеонаблюдением, будет закуплен новый инвентарь.

В 2020 году начнется строительство физкультурно - оздоровительный комплекс по улице Чкалова, возле новой спортивной площадки. На первом этаже будет расположен игровой зал для футбола, мини - футбола, баскетбола и гандбола. На втором этаже установят настольный теннис.

ИСТОЧНИК KP.RU