2020-07-22T10:45:18+03:00
Общество

В Салехарде построят новую лыжную базу

Внесения изменений в генеральный план города депутаты обсудили дистанционно
Анна Полякова
Поделиться:
В Салехарде построят новую лыжную базу Фото: Администрация СалехардаВ Салехарде построят новую лыжную базу Фото: Администрация Салехарда
Изменить размер текста:

В Салехарде появятся новые соцобъекты. Об этом сообщили власти ямальской столицы на официальной страничке в социальной сети «ВКонтакте». Внесения изменений в генеральный план города депутаты Городской Думы обсудили дистанционно.

Как ранее сообщалось, уже этой осенью в окружном центре откроется инфекционный центр на 100 мест. Сейчас на площадке идут строительные работы.

Планируется строительство новой лыжной базы вместительностью до 100 человек. Новое место для любителей спорта и профессионалов появится в районе аэропорта. Оно будет оснащено автоматической системой пожаротушения, видеонаблюдением, будет закуплен новый инвентарь.

В 2020 году начнется строительство физкультурно - оздоровительный комплекс по улице Чкалова, возле новой спортивной площадки. На первом этаже будет расположен игровой зал для футбола, мини - футбола, баскетбола и гандбола. На втором этаже установят настольный теннис.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Губкинском за лето появится 14 новых детских площадок
Названа предварительная причина смертельного ДТП на Ямале
В Новом Уренгое мусорные контейнеры обрабатывают от коронавируса
Абитуриентам из кочевых семей выдадут сертификаты для поступления в колледж
В Салехарде строят приют для 150 собак и кошек
В Пурпе проектируют два многоквартирных дома
Ремонт въездной стелы «Салехард» завершится в августе
Мошенники облапошили новоуренгойца, посулив компенсацию за БАДы
На Ямале дети, уезжающие в лагеря, пройдут тестирование на COVID-19
На Ямале умерли еще четыре пациента с коронавирусом
В Салехарде построят новую лыжную базу
Ноябрьские поисковики во время пандемии ищут способы отработки навыков
Тюменские врачи продолжат помогать ямальским в борьбе с COVID-19
На ямальской трассе в жутком ДТП погибла женщина
На Ямале горят 12 гектаров леса
Животноводческий комплекс в Аксарке проверили после сообщений в соцсети
АО «Транснефть – Сибирь» признано победителем в трех номинациях конкурса на лучшую социально ответственную компанию нефтегазовой отрасли
Ямальцы выберут официальное название празднику фронтового оленя