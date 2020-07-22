2020-07-22T10:34:09+03:00
Общество

Ноябрьские поисковики во время пандемии ищут способы отработки навыков

Новые элементы тренировки готовит командир отряда «Виталис»
Анна Полякова
Поделиться:
Ноябрьские поисковики во время пандемии ищут способы отработки навыков Фото: администрация НоябрьскаНоябрьские поисковики во время пандемии ищут способы отработки навыков Фото: администрация Ноябрьска
Изменить размер текста:

В Ноябрьске во время действия режима повышенной готовности социальные учреждения закрыты для посещения, в их числе и центр «Факел». Тем не менее, часть сотрудников продолжает работу. Среди них командир поискового отряда «Виталис» Юрий Алексеевич Шулика.

На территории рядом с центром он готовит для своих воспитанников новые элементы для тренировки и отработки навыков. О планах работы он рассказал главе города Алексею Романову.

Ноябрьские поисковики не раз показывали отличную подготовку на различных конкурсах, в этом немалая заслуга педагога, профессионала в поисковом движении Юрия Шулика, сообщает администрация Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Губкинском за лето появится 14 новых детских площадок
Названа предварительная причина смертельного ДТП на Ямале
В Новом Уренгое мусорные контейнеры обрабатывают от коронавируса
Абитуриентам из кочевых семей выдадут сертификаты для поступления в колледж
В Салехарде строят приют для 150 собак и кошек
В Пурпе проектируют два многоквартирных дома
Ремонт въездной стелы «Салехард» завершится в августе
Мошенники облапошили новоуренгойца, посулив компенсацию за БАДы
На Ямале дети, уезжающие в лагеря, пройдут тестирование на COVID-19
На Ямале умерли еще четыре пациента с коронавирусом
В Салехарде построят новую лыжную базу
Ноябрьские поисковики во время пандемии ищут способы отработки навыков
Тюменские врачи продолжат помогать ямальским в борьбе с COVID-19
На ямальской трассе в жутком ДТП погибла женщина
На Ямале горят 12 гектаров леса
Животноводческий комплекс в Аксарке проверили после сообщений в соцсети
АО «Транснефть – Сибирь» признано победителем в трех номинациях конкурса на лучшую социально ответственную компанию нефтегазовой отрасли
Ямальцы выберут официальное название празднику фронтового оленя