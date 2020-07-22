Ноябрьские поисковики во время пандемии ищут способы отработки навыков

22 Июль 2020 2020-07-22T10:34:09+03:00

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В Ноябрьске во время действия режима повышенной готовности социальные учреждения закрыты для посещения, в их числе и центр «Факел». Тем не менее, часть сотрудников продолжает работу. Среди них командир поискового отряда «Виталис» Юрий Алексеевич Шулика.

На территории рядом с центром он готовит для своих воспитанников новые элементы для тренировки и отработки навыков. О планах работы он рассказал главе города Алексею Романову.

Ноябрьские поисковики не раз показывали отличную подготовку на различных конкурсах, в этом немалая заслуга педагога, профессионала в поисковом движении Юрия Шулика, сообщает администрация Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU