2020-07-22T09:51:10+03:00
Происшествия

На ямальской трассе в жутком ДТП погибла женщина

Две иномарки столкнулись недалеко от Ноябрьска
Анна Полякова
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На ямальской трассе в жутком ДТП погибла женщина Фото: Ноябрьский ПСОНа ямальской трассе в жутком ДТП погибла женщина Фото: Ноябрьский ПСО
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На 291 километре трассы СургутСалехард утром 22 июля погибла женщина. Смертельное ДТП случилось недалеко от Ноябрьска на участке дороги между «Карамовским» постом ДПС и городом Муравленко. Столкнулись две иномарки в «Фолькцваген» и «ДЭУ».

Участниками аварии стали пять человек: двое взрослых и ребенок – в одном автомобиле. В «ДЭУ» - двое, среди них пассажирка, которая не выжила после столкновения, сообщают в Ноябрьском ПСО.

Фото: скрин видео группа "Происшествия Ноябрьск" vk.com

Фото: скрин видео группа "Происшествия Ноябрьск" vk.com

Женщина оказалась зажатой между передними и задними сиденьями, она скончалась на месте аварии. Ребенок получил травмы, его с места ДТП госпитализировали в больницу Ноябрьска. На месте происшествия правоохранители выясняют причины аварии.

Фото: скрин видео группа "Происшествия Ноябрьск" vk.com

Фото: скрин видео группа "Происшествия Ноябрьск" vk.com

Это уже третье смертельное ДТП на этой дороге за месяц. По данным Госавтоинспекции за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 10 ДТП последствиями которых стали лишь механические повреждения транспортных средств.

С начала 2020 года в 2655 зарегистрированных ДТП погибло 23 человека и 246 травмированы, в их числе 24 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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