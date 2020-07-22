На Ямале горят 12 гектаров леса

22 Июль 2020 2020-07-22T09:24:50+03:00

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует один природный пожар на землях лесного фонда на площади 12 гектаров.

Как сообщили в пресс-службе департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, лес горит на территории Надымского района.

На тушении задействованы 16 человек, в распоряжении которых трактор с плугом от организации «Леса Ямала», пояснили в профильном департаменте.

Всего с начала пожароопасного периода 2020 года на территории региона зарегистрировано 46 очагов природных пожаров на общей площади 1582, 5 гектаров, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО,

ИСТОЧНИК KP.RU