2020-07-22T09:04:15+03:00
Происшествия

Животноводческий комплекс в Аксарке после сообщений в соцсети

Стоков с предприятия в реку не обнаружено
Анна Полякова
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Животноводческий комплекс в Аксарке после сообщений в соцсети Фото: yanao.ruЖивотноводческий комплекс в Аксарке после сообщений в соцсети Фото: yanao.ru
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Информация о загрязнении реки Обь сточными водами животноводческого комплекса в Аксарке Приуральского района не подтвердилась. После публикаций в социальных сетях сообщений об инциденте представители регионального департамента АПК и дирекции по развитию сельских территорий организовали выездную проверку на предприятие.

Осмотрев территорию, специалисты пришли к выводу, что отходы с комплекса в воду не поступали. Тем не менее, эксперты намерены найти и устранить истинную причину загрязнения. Результаты лабораторного исследования проб воды покажут, с чем на самом деле оно связано. Как сообщил директор окружной дирекции по развитию сельских территорий Дмитрий Шмелев, запрос направлен в ЗАО «Спецтеплосервис».

Одновременно на месте обсуждался вопрос об утилизации отходов животноводства, которые находятся на территории предприятия. Бывший арендатор комплекса, компания «Салехардагро», не выполняла обязательство по очистке территории хранилища отходов. Неоднократные требования со стороны прокуратуры и окружной службы ветеринарии не повлияли на ситуацию. Вопрос о том, чтобы обязать компанию устранить нарушение за свой счет, решается в судебном порядке. Заседание назначено на 17 сентября.

В 2020 году животноводческий комплекс получило в пользование другое предприятие – ООО «ВАА-агро», которое сейчас совместно с органами власти Ямала и Приуральского района решает вопрос утилизации. Отходов животноводства планируют использовать для удобрения почвы. Для этого предприятие намерено закрепить за собой земельный участок рядом с райцентром под зеленые кормовые культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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