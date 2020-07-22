Ямальцы выберут официальное название празднику фронтового оленя

22 Июль 2020 2020-07-22T07:38:39+03:00

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Ямальцы выбирают официальное название новому празднику, который будет отмечаться 20 ноября. Союз оленеводов ЯНАО намерен выдвинуть инициативу о присвоении официального статуса Дню памяти участников оленно-транспортных батальонов на территории Ямала.

В годы Великой Отечественной войны в Заполярье действовали оленно-транспортные батальоны. Они формировались из тундровиков, которые заступали на службу вместе со своими стадами. В условиях Крайнего Севера такие подразделения стали незаменимой альтернативой механизированным транспортным средствам. Северные рогачи возили раненных, боеприпасы, эвакуировали экипажи сбитых самолётов.

Новоуренгойский музей изобразительных искусств проводит опрос, предлагая выбрать название празднику. Всего предлагается семь вариантов. Пока лидирует название День памяти «Северной кавалерии», за него проголосовали 28, 95 процентов участников опроса.

ИСТОЧНИК KP.RU