2020-07-22T07:01:41+03:00
Общество

В Губкинском строят новый приют для животных

До новоселья питомцев осталось чуть более двух месяцев
Анна Полякова
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В Губкинском строят новый приют для животных Фото: yanao.ruВ Губкинском строят новый приют для животных Фото: yanao.ru
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В Губкинском приют для животных значительно расширят. На месте существующего, расположенного в районе промзоны, появятся ветеринарная клиника и помещения для содержания кошек. Работы уже начались - на объекте забивают сваи двух будущих зданий. Подготовлена территория для строительства 80 новых вольеров для собак.

До переезда питомцев в новые комфортные помещения осталось чуть более двух месяцев - строительство должно завершиться к 30 сентября. Ход работ контролируют глава города Андрей Гаранин и зооактивисты.

Сейчас в Губкинском насчитывается более 140 животных, не имеющих хозяев: в службе отлове содержатся 32 собаки, в существующем приюте - 50 собак и 60 кошек. Все они переедут. В новом муниципальном приюте места хватит всем.

В приюте будет 110 вольеров для собак. Рядом расположится площадка для их выгула и дрессировки. На территории установят освещение и камеры видеонаблюдения.

Как рассказала председатель общественной организации «Доброе сердце» Олеся Торикова, при строительстве учитываются все пожелания зоозащитников.

- Нам удалось предусмотреть возможные сложности с рабочими на объектах, которые возникнут из-за коронавируса. Мы заранее обеспечили все свои стройки необходимыми ресурсами, так что уверенно идём в чётко заданном направлении, чтобы наш город процветал, и каждый житель видел, что Губкинский - самый лучший!, - написал Андрей Гаранин в своём Instagram-аккаунте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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