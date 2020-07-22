Погода на Ямале 22 июля: пасмурно, местами дождь
В среду, 22 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +16 градусов, солнечно, без осадков, ветер восточный 4 м/с.
В Ноябрьске + 12 градусов, пасмурно, кратковременный дождь – в середине дня, ветер северный 6 м/с.
В Новом Уренгое +12 градусов, пасмурно, но осадки не ожидаются, ветер северный 8 м/с.
В Надыме +13 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северный 6 м/с.
В Губкинском +12 градусов, пасмурно, небольшой дождь - утром, ветер северный 7 м/с.
В Тарко-Сале +13 градусов, пасмурно, дождь – в первой половине дня, ветер северный 8 м/с.
В Муравленко +12 градусов, пасмурно, без осадков. Ветер северный 6 м/с.
В Лабытнанги +16 градусов, малооблачно, без осадков, ветер восточный 4 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU