2020-07-22T05:19:30+03:00
Общество

Погода на Ямале 22 июля: пасмурно, местами дождь

Температура воздуха +12 ... +16 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 22 июля: пасмурно, местами дождь Фото: pixabay.comПогода на Ямале 22 июля: пасмурно, местами дождь Фото: pixabay.com
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В среду, 22 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +16 градусов, солнечно, без осадков, ветер восточный 4 м/с.

В Ноябрьске + 12 градусов, пасмурно, кратковременный дождь – в середине дня, ветер северный 6 м/с.

В Новом Уренгое +12 градусов, пасмурно, но осадки не ожидаются, ветер северный 8 м/с.

В Надыме +13 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северный 6 м/с.

В Губкинском +12 градусов, пасмурно, небольшой дождь - утром, ветер северный 7 м/с.

В Тарко-Сале +13 градусов, пасмурно, дождь – в первой половине дня, ветер северный 8 м/с.

В Муравленко +12 градусов, пасмурно, без осадков. Ветер северный 6 м/с.

В Лабытнанги +16 градусов, малооблачно, без осадков, ветер восточный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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