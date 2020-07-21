Тазовчанин принял мошенника за робота и лишился денег

21 Июль 2020 2020-07-21T16:06:48+03:00

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В Тазовском районе возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал 53-летний местный житель. Аферистка, позвонившая мужчине, действовала по давно известной схеме.

Она представилась сотрудником службы безопасности отдела банка, и пояснила, что с банковской карты мужчины мошенниками была произведена попытка снятия денежных средств в размере 7 000 рублей на имя неизвестного мужчины, проживающего в городе Новосибирск.

После этого она сообщила, что возврата денежных средств мужчине необходимо назвать номер банковской карты и кодовое слово. В какой-то момент мужчина все-таки засомневался в честности звонившей. Тогда злоумышленница убедила его сообщить секретную информацию роботу.

Услышав голос мужчины, ямалец продиктовал все конфидициальные данные. Затем с ним дальше продолжила разговор лжесотрудница банка, в ходе разговора мужчина увидел, что в приложении банка произошло списание средств на сумму 300 тыс. рублей.

Теперь полицейские устанавливают личность причастного к совершению данного противозаконного действия, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU