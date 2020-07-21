Лагеря Краснодарского края ждут ямальских детей в августе

21 Июль 2020 2020-07-21T14:07:57+03:00

Все ямальцы поедут на отдых за счёт округа

Изменить размер текста: A A

Более 1500 ямальских детей в августе 2020 года все-таки смогут отдохнуть в детских оздоровительных лагерях. Принято решение направить детей из особенно нуждающихся категорий населения в Краснодарский край. Как сообщает правительство ЯНАО, детей примет Всероссийский детский центр «Орленок» (Туапсинский район) и культурно-оздоровительный центр «Премьера» (г. Анапа). Загрузка лагерей будет осуществляться в неполном объёме – этого требует Роспотребнадзор.

Все дети поедут на отдых за счёт округа. Дорога до места отдыха и обратно, а также сама путёвка в лагерь полностью оплачивается из средств ямальской казны.

- Дети полетят на отдых чартерными рейсами из Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя. Санитарными правилами и нормативами в текущем году для детских лагерей установлены особые требования о полном «закрытии», - отмечает директор департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.

Он пояснил, что персонал лагеря и дети не будут покидать территорию на протяжении всей смены. Сопровождающие и вожатые перед выездом в лагеря и сразу по прибытию пройдут тесты на наличие COVID-19.

Самостоятельно привозить детей в лагеря в этом году запрещёно. Юных ямальцев доставят до мест вылета организованно и бесплатно.

Вопрос направления детей в летние лагеря, расположенные на территории Республики Крым, пока остаётся открытым: регион по-прежнему не принимает детские группы из других регионов, сообщает праивтельство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU