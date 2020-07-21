Мошенник, потребовавший развлечений для комиссии, отделался штрафом

21 Июль 2020 2020-07-21T13:03:37+03:00

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В Пуровском районе 37-летнего мужчину признали виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.

В феврале 2020 года он являлся руководителем группы промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды коммерческой организации. В силу своих должностных обязанностей он знал о проверке в обществе с ограниченной ответственностью. Специалисты оценивали соблюдения требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Ушлый сотрудник обратился к одному из руководителей подрядной организации с предложением передать ему 15 тысяч рублей для организации досуга членам комиссии производственного контроля. Он пообещал за это вознаграждение проверяющие могут «не заметить» возможные нарушения со стороны подрядчиков, которые могли быть выявлены во время проверки и привели бы к штрафным санкциям. Однако руководитель после передачи денег обратился в правоохранительные органы.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что мошенник привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления еще в 2012 году. Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 150 тысяч рублей, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU