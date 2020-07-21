В Салемале усиливают защиту от лесных пожаров

21 Июль 2020 2020-07-21T12:36:43+03:00

Всех жителей района просят быть аккуратнее с огнем

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В Салемале Ямальского района закончили обустройство противопожарного разрыва. Объект осмотрели заместитель председателя комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций района, глава сельской администрации и представители надзорных органов.

Салемал – единственное поселение в Ямальском районе, которое находится в непосредственной близости от лесного массива и подвержено природным пожарам. К обеспечению его пожарной безопасности предъявляются особые требования. Одно из них – сооружение защитной полосы, предназначенной для защиты посёлка от возможных возгораний в лесу.

Всех жителей района власти муниципалитета призывают быть осторожными в лесу и аккуратнее обращаться с огнём.

С 9 по 29 июля пребывание граждан в лесах, а также въезд в леса транспортных средств ограничены. Это сделано для обеспечения безопасности ямальцев и населенных пунктов во время повышенного уровня пожарной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU