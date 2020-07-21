2020-07-21T11:51:08+03:00
Общество

В Салехарде сотрудники ГИБДД проверили разметку на дорогах

Ряд выявленных недостатков устранят подрядчики
Анна Полякова
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В Салехарде сотрудники ГИБДД проверили разметку на дорогах Фото: 89.мвд.рфВ Салехарде сотрудники ГИБДД проверили разметку на дорогах Фото: 89.мвд.рф
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В Салехарде сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями общероссийского Народного фронта 20 июля 2020 года провели масштабную проверку состояния дорог и качества нанесенной разметки.

Как сообщает УГИБДД УМВД России по ЯНАО, особое внимание уделялось пешеходным переходам, на которых отсутствует или плохо различима «зебра». Кроме того, оценивалась эффективность контроля владельцами за качеством работ по нанесению дорожной разметки и качеством материалов.

Проверка выявила ряд недостатков, в том числе и вблизи образовательных учреждений. Предписания получили владельцы дорог и подрядные организации, осуществляющие работы по нанесению дорожной разметки. Они будут обязаны устранить все недостатки, связанные с разметкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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