На Ямале жертвами коронавируса стали еще четыре человека

21 Июль 2020 2020-07-21T11:04:21+03:00

На Ямале умерло еще четыре человека с коронавирусом Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

На Ямале скончались еще четыре пациента с коронавирусом, течение болезни которых протекало тяжело и осложнялось сопутствующими заболеваниями. Об этом сегодня, 21 июля, сообщила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

- Сегодня приходится констатировать четыре летальных случая среди пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией – три в Новом Уренгое и один в Пуровском районе, - рассказала глава оперштаба.

Самому молодому из них было 47 лет. Трое из пациентов старше 60-ти лет. Несмотря на усилия врачей спасти их не удалось.

Всего за период пандемии в регионе жертвами COVID-19 стали 64 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU