2020-07-21T11:04:21+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале жертвами коронавируса стали еще четыре человека

Течение болезни осложнялось сопутствующими заболеваниями
Анна Полякова
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На Ямале умерло еще четыре человека с коронавирусом Фото: pixabay.comНа Ямале умерло еще четыре человека с коронавирусом Фото: pixabay.com
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На Ямале скончались еще четыре пациента с коронавирусом, течение болезни которых протекало тяжело и осложнялось сопутствующими заболеваниями. Об этом сегодня, 21 июля, сообщила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

- Сегодня приходится констатировать четыре летальных случая среди пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией – три в Новом Уренгое и один в Пуровском районе, - рассказала глава оперштаба.

Самому молодому из них было 47 лет. Трое из пациентов старше 60-ти лет. Несмотря на усилия врачей спасти их не удалось.

Всего за период пандемии в регионе жертвами COVID-19 стали 64 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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