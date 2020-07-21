На Ямале жертвами коронавируса стали еще четыре человека
На Ямале скончались еще четыре пациента с коронавирусом, течение болезни которых протекало тяжело и осложнялось сопутствующими заболеваниями. Об этом сегодня, 21 июля, сообщила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.
- Сегодня приходится констатировать четыре летальных случая среди пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией – три в Новом Уренгое и один в Пуровском районе, - рассказала глава оперштаба.
Самому молодому из них было 47 лет. Трое из пациентов старше 60-ти лет. Несмотря на усилия врачей спасти их не удалось.
Всего за период пандемии в регионе жертвами COVID-19 стали 64 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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