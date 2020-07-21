2020-07-21T10:51:08+03:00
Общество

В Яр-Сале осенью появится приют для бездомных животных

Для собак установили вольеры с утеплёнными будками
Анна Полякова
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В Яр-Сале осенью появится приют для бездомных животных Фото: mo-yamal.ruВ Яр-Сале осенью появится приют для бездомных животных Фото: mo-yamal.ru
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В Яр-Сале Ямальского района к сентябрю 2020 года построят приют для бездомных животных. Сейчас полным ходом идут работы – обустройство территории продолжается.

Как сообщили в администрации муниципалитета, рабочие уже подготовили площадку под модульное здание и в августе начнут монтаж строения.

Для проживания собак установили вольеры с утеплёнными будками. Перед будкой обустроят небольшую территорию для прогулок. Подразумевается, что в каждой отдельной секции будет находиться одно животное, либо собака с выводком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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