2020-07-21T10:40:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новом Уренгое заработала дополнительная горячая линия по вопросам COVID-19

Решается вопрос об организации еще нескольких многоканальных телефонов
Анна Полякова
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В Новом Уренгое появилась дополнительная горячая линия по вопросам COVID-19 Фото: администрация Нового УренгояВ Новом Уренгое появилась дополнительная горячая линия по вопросам COVID-19 Фото: администрация Нового Уренгоя
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В Новом Уренгое заработал телефон горячей линии по вопросам COVID-19, так и по различным профильным медицинским направлениям: 8-800-350-22-24. Горожан проконсультируют врачи, которые помогут разгрузить работу операторов двух уже действующих на Ямале горячих линий по вопросам коронавирусной инфекции: МФЦ и Управления Роспотребнадзора ЯНАО. За неделю работы горячей линии к нам поступило уже 4 тысячи 89 звонков.

- Многоканальный телефон поможет существенно снизить риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции, а также решить вопросы профилактики и защиты, — рассказал директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Кроме того, планируется настроить в работе горячей линии автоматический обзвон, когда пациентам будут сообщать о результатах анализов на выявление COVID-19.

В данный момент решается вопрос об организации еще нескольких дополнительных горячих линий по вопросам COVID-19 на территории ЯНАО. Их планируют запустить в работу на базе городских администраций в каждом крупном муниципалитете региона.

Для получения консультаций по вопросам коронавируса в Управлении Роспотребнадзора ЯНАО работает горячая линия по номерам: 8-800-100-03-12 и 8-800-555-49-43. Задать вопросы на тему коронавирусной инфекции можно по многоканальному телефону: 8-800-2000-115 (МФЦ ЯНАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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