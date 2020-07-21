21 Июль 2020 2020-07-21T10:14:13+03:00

Фермер из Надыма будет рассказывать об успехах в работе в Instargam Фото: yanao.ru

Небольшие хозяйства Ямала в интернете пока можно встретить нечасто

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У фермерского хозяйства Александра Бородина в Надыме появился аккаунт в Instagram. На своей странице в соцсети предприниматель будет делиться с подписчиками самыми интересными производственными моментами, а также находить новые возможности реализации продукции.

Фермер открыл свое дело в апреле 2018 года, когда выиграл окружной грант на разведение крупного рогатого скота мясной породы герефорд. В прошлом году начал рыбный промысел, ему было предоставлено в пользование три точки на реке Надым.

Еще одно новое направление деятельности – растениеводство, в конце мая высадил 16 тонн семян картофеля. Техникой для земледелия хозяйство обеспечено частично за счет районного бюджета, частично – в рамках государственной программы «Развитие АПК».

- Решили производить еще один продукт – информационный. Для нас это тоже новое направление, надеемся, что мы его освоим, - рассказал Александр Бородин.

По его мнению, это еще один способ заявить о себе, найти новых покупателей или привлечь новых работников.

Небольшие фермерские хозяйства Ямала в интернете пока можно встретить нечасто. Осваивают соцсети в основном крупные предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU