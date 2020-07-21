В Салехарде продолжают работу дежурные группы в 10 детсадах

21 Июль 2020 2020-07-21T10:00:57+03:00

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В десяти детских садах Салехарда с 20 июля продолжат работу дежурные группы. В них принимают детей по утвержденному списку от работодателя. Он должен подтвердить, что данный работник действительно должен находиться на рабочем месте, а не в удаленном дистанционном режиме.

Дежурные группы формируются с соблюдением требования — не более 12 воспитанников в одном коллективе. Для малышей и сотрудников проводится «утренний фильтр», измеряют температуру тела, наблюдают за состоянием здоровья.

До улучшения эпидемической обстановки детские сады не заработают на полную мощность в целях исключения риска распространения короновирусной инфекции, сообщает администрация Салехарда.

Телефон «горячей» линии - 8(34922)3-22-81 (пн. – пт. с 8:30 – 17:00, обед – с 12:30-14:00, выходной – суббота, воскресенье)

Координатор от департамента образования г. Салехарда – Филиппова Людмила Павловна.

ИСТОЧНИК KP.RU