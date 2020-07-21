В Салехарде продолжают работу дежурные группы в 10 детсадах
В десяти детских садах Салехарда с 20 июля продолжат работу дежурные группы. В них принимают детей по утвержденному списку от работодателя. Он должен подтвердить, что данный работник действительно должен находиться на рабочем месте, а не в удаленном дистанционном режиме.
Дежурные группы формируются с соблюдением требования — не более 12 воспитанников в одном коллективе. Для малышей и сотрудников проводится «утренний фильтр», измеряют температуру тела, наблюдают за состоянием здоровья.
До улучшения эпидемической обстановки детские сады не заработают на полную мощность в целях исключения риска распространения короновирусной инфекции, сообщает администрация Салехарда.
Телефон «горячей» линии - 8(34922)3-22-81 (пн. – пт. с 8:30 – 17:00, обед – с 12:30-14:00, выходной – суббота, воскресенье)
Координатор от департамента образования г. Салехарда – Филиппова Людмила Павловна.
ИСТОЧНИК KP.RU