2020-07-21T09:47:12+03:00
Происшествия

В Лабытнанги судят мужчин, убивших обидчика брата

Мститель избили ямальца у него дома
Анна Полякова
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В Лабытнанги судят мужчин, убивших обидчика братаВ Лабытнанги судят мужчин, убивших обидчика братаФото: Ольга Крыльцова
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В Лабытнанги судят двоих мужчин, отомстивших за брата одного из них. Приятели во время застолья 22 декабря 2019 года обсуждали ситуацию, произошедшую с родственником, и решили наказать обидчиков.

Они пришли по адресу разбираться с недругом, который проживал с бывшей сожительницей брата, и начали выяснять отношения. Во время конфликта они избили 35-летнего мужчину. Удары наносили по голове и телу. Он скончался утром 23 декабря в реанимационном отделении больницы. Мужчины предприняли попытки скрыться, но вскоре были задержаны сотрудниками полиции.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, дело расследовалось по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств их вины, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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