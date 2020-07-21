2020-07-21T09:53:36+03:00
Общество

На Ямале предприниматели могут воспользоваться субсидией на дезинфекцию

Приём заявок продлится до 15 августа
Анна Полякова
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На Ямале предприниматели могут воспользоваться субсидией на дезинфекцию Фото: yanao.ruНа Ямале предприниматели могут воспользоваться субсидией на дезинфекцию Фото: yanao.ru
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Ямальские предприниматели могут воспользоваться новым видом поддержки. Субсидии будут распределяться на приобретение дезинфицирующих средств и профилактику коронавирусной инфекции.

- Малый и средний бизнес может получить субсидию единовременно. По состоянию на 10 июня 2020 года предприятие или ИП должно быть включено в реестр МСП, - сообщила руководитель управления Федеральной налоговой службы по ЯНАО Яна Калюжина.

Размер материальной помощи для организаций с наёмными работниками составляет 15 тысяч рублей и еще 6,5 тысяч на каждого сотрудника, для индивидуальных предпринимателей без работников – 15 тысяч рублей.

Приём заявок уже начался, он продлится до 15 августа. Срок рассмотрения – 3 рабочих дня. Средства перечислят на счёт предпринимателей.

На субсидию могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели из перечня пострадавших отраслей, организации туристической индустрии, а также социально ориентированные некоммерческие организации, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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