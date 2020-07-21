В Новом Уренгое осудили мужчину, случайно убившего приятеля

21 Июль 2020 2020-07-21T10:25:25+03:00

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Новоуренгоец, ударивший приятеля в лицо, получил срок за причинение смерти по неосторожности. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, это произошло ночью 2 февраля 2020 года. Выпивавшие вместе мужчины вышли покурить в подъезд на площадку между этажами. Во время спора один из них ударил кулаком собутыльника.

В ответ второй также нанес удар кулаком в лицо. Зачинщик драки не устоял, потерял равновесие, упал на спину и ударился головой о ступени. По заключению судебно-медицинской экспертизы его смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Суд назначил 33-летнему виновному наказание в виде исправительных работ сроком в один год с удержанием 10 % заработка в доход государства. Кроме того, с мужчины взысканы денежные средства в размере 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU