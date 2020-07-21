Реконструкция парка Прибрежный в Тарко-Сале завершится осенью

21 Июль 2020 2020-07-21T08:32:46+03:00

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Реконструкция парка Прибрежный в Тарко-сале незначительно, но отстает от графика. Об этом сообщили в администрации Пуровского района. Такая ситуация сложилось из-за проблем с завозом песка. Несмотря на сложности, рабочие уверяют, что осенью таркосалинцы уже смогут насладиться прогулками в полностью обновленном и оборудованном парке.

Масштабный проект пляжа по улице Русской был разделен на две части. Первые преобразования жители города оценили прошлой осенью – в лесном массиве появилась современная многофункциональная трасса с местами для отдыха, которая стала одним из самых популярных мест отдыха горожан.

В апреле строители приступили ко второму этапу. Скоро на этом месте оборудуют прогулочные площадки, покрытые брусчаткой, развлечения для детей. А в непосредственной близости от воды появится мангальная зона с беседками для отдыха.

В лесном массиве ведут работы по формированию так называемых «подушек» и установке металлических каркасов для будущих пешеходных дорожек. Рядом оборудуют парковку вместимостью до 80 автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU