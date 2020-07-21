В Ханымее впервые за лучшие бизнес-проекты будут выдавать гранты

21 Июль 2020 2020-07-21T08:21:59+03:00

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Администрация Ханымея учредила конкурс для предпринимателей в рамках муниципальной программы «Повышение качества жизни населения». Проект предпринимателя должен рентабельным, перспективным и экономически эффективным с возможностью создания рабочих мест. Авторам лучших бизнес-проектов предоставят гранты в размере до 100 тысяч рублей.

- Многие бизнесмены обращаются ко мне с хорошими идеями, которые можно развивать, но не всегда для этого хватает средств, - рассказал глава Азат Мектепкалиев. Новыми грантами, по его мнению, можно не только поддержать предпринимателей, но и дать стимул для развития этого сегмента экономики в поселке.

Как пояснили в администрации Пуровского района, участниками могут быть как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы, ведущие свою деятельность на территории поселка. Их оценит экспертная комиссия по нескольким критериям.

ИСТОЧНИК KP.RU