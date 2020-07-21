В Ноябрьске из-за юных поджигателей случилось 3 пожара в 2020 году

21 Июль 2020 2020-07-21T07:09:17+03:00

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В Ноябрьске с начала года произошло 3 пожара с участием несовершеннолетних. Два из них на детской площадке на территории Ноябрьск-Парка. Горела подвесная канатная конструкция.

В первом случае, виновницей пожара оказалась 13-летняя девочка. 24 июня 2020 года во время прогулки с друзьями она нашла зажигалку и в зажженном виде поднесла ее к канатам, которые моментально вспыхнули. Испугавшись, стала звать на помощь. Огонь смогли ликвидировать очевидцы до приезда пожарных подразделений.

Второй пожар произошел 1 июля 2020 года. Виновник пожара – 16-летний подросток. Парень решил ради интереса поджечь канат, чтобы посмотреть, как он будет гореть. Пожар также удалось ликвидировать до приезда спасателей.

Суммарный материальный ущерб от пожаров в городском парке, совершенных подростками, составил около 50 тысяч рублей.

- Материалы проверки по фактам возгорания веревочного комплекса на территории Ноябрьск-Парка направлены в полицию для решения вопроса применения мер воздействия в отношении этих несовершеннолетних, - отметил заместитель начальника ОНДиПР по МО г. Ноябрьск Виктор Железнов.

Так за последние 10 лет в Ноябрьске произошло более 30 пожаров с участием детей в возрасте от 3 до 17 лет. Дошкольники поджигают бумагу, самолетики, вещи, шторы, диваны. Очень часто в статистику попадают мальчики 3-4 лет. Для подростков характерны игры с зажигалками, газовыми и аэрозольными баллончиками, с легковоспламеняющимися жидкостями. Нередко они устраивают свои забавы в расселенных домах. Случается, что школьники поджигают коляски, велосипеды в подъездах, или жгут газеты в почтовых ящиках.

ИСТОЧНИК KP.RU